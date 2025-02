Frodi, bulli e ‘sextortion’, il crimine corre in rete: caccia agli hacker

Ferrara, 24 febbraio 2025 – Dalla classica truffa online fino alle cosiddette ‘sextortion’, le estorsioni a sfondo sessuale, passando per la pirateria informatica e il cyberbullismo. Il crimine corre in rete e la ‘rosa’ dei reati su cui indaga la polizia postale è sempre più vasta. Un trend in crescita in particolare dal periodo pandemico, ma che continua anche ora a rappresentare una importante ‘fetta’ delle denunce che si registrano ogni anno.

Per rendersi conto della portata del fenomeno basta dare un’occhiata ai dati che fotografano l’attività del 2024 della polizia postale di Ferrara. Nel complesso, le denunce gestite dagli investigatori informatici sono state 721. Il dato più significativo è quello che si legge alla voce reati informatici: nel complesso, tra il primo gennaio e il 31 dicembre dell’anno scorso, nel territorio estense sono state sporte 351 denunce, 236 per il reato di accesso abusivo a sistema informatico, 108 per frode informatica e sette per attacchi informatici del tipo ‘man in the middle’ (una forma di pirateria nella quale l’hacker si inserisce nelle comunicazioni tra due soggetti al fine di rubare dati o commettere altri illeciti).

A seguire, ci sono le truffe. Qui il capitolo è ampio. Si va dal classico acquisto online con venditore che sparisce dopo aver intascato i soldi fino al raggiro romantico, con il malvivente che si finge interessato a una relazione sentimentale con la vittima al solo scopo di spillare denaro. Entrando nel dettaglio, su 202 denunce 26 sono per reati di e-commerce, 21 per truffa, 85 per utilizzo indebito di carte di pagamento, 62 per falso trading online e otto per truffa sentimentale.

Altra categoria sempre più diffusa è quella che riguarda i reati contro la persona. Qui si spazia dalle diffamazioni a mezzo social (che anche a Ferrara riempiono gli uffici della procura) fino alle più pesanti estorsioni sessuali. Nel complesso, nel 2024 le denunce sono state 145, delle quali 87 per sostituzione di persona, 29 per ‘sextortion’, cinque per adescamento online, tredici per diffamazione, otto per violazione della privacy e tre per molestie. Gli altri reati giunti all’attenzione della polizia postale (23 denunce in tutto) riguardano furti, danneggiamenti e violazioni della corrispondenza.

Ma la lotta al crimine online non passa soltanto dalle indagini e dall’attività di polizia giudiziaria. Una parte importante del contrasto si gioca anche sul campo della prevenzione. Dall’educazione alla legalità alla sensibilizzazione sul bullismo fino ai consigli utili a non cadere nelle trappole che possono nascondersi dietro un clic all’apparenza innocuo.

Ma andiamo con ordine. Per quanto riguarda il cyberbullismo, in collaborazione con l’ufficio scolastico provinciale, è stato stilato un protocollo che ha visto impegnati gli agenti della sezione operativa sicurezza cibernetica in sedici incontri in otto scuole medie, due elementari e sei superiori, alla presenza di circa duemila studenti.

Il progetto ‘Alleanza digitale, tenutosi a marzo al Palasport in collaborazione con il Comune, ha visto presenti mille persone e sedici realtà sportive. Partecipato anche l’incontro nell’ambito della festa della Legalità, a maggio al parco Coletta. Tra le iniziative più ‘sentite’, c’è infine la Giornata della prevenzione frodi, in collaboratore con Poste Italiane. Gli agenti, affiancati dai dipendenti dell’ufficio postale centrale, hanno fornito informazioni e suggerimenti su come difendersi dai rischi che si nascondono tra le maglie della rete.