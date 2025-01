’From ground zero’. Cortometraggi a Gaza

Torna stasera alle 21 il ’Cinema Boldini in sala Estense’ per proporre una straordinaria opera cinematografica, in grado di raccontare la complessità del nostro tempo attraverso approcci narrativi unici. Protagonista sarà ’From ground zero’, un progetto corale palestinese che ha già conquistato la shortlist degli Oscar 2025. Questo film, composto da 22 cortometraggi realizzati da giovani registi della Striscia di Gaza, offre uno sguardo autentico sulle vite quotidiane di chi vive in un contesto di conflitto e speranza. Tra documentario e finzione, si vuole dimostrare come l’arte possa emergere anche nelle condizioni più difficili.