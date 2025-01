Frontale tra auto sulla Virgiliana. Cinque feriti, due sono gravi

Cinque feriti (tra i 48 e i 73 anni), di cui due in gravi condizioni portati in elisoccorso a Cona e tre condotti d’urgenza in ambulanza. Questo il bilancio di un terribile scontro frontale avvenuto ieri, intorno alle 12.30, sulla provinciale che collega Bondeno a Burana (foto), poco distante dalla ‘Chiavica del follo’.

I feriti erano incastrati tra le lamiere accartocciate. Le cause del frontale, in un tratto dove tra l’altro con la linea continua è vietato sorpassare, sono al vaglio delle forze dell’ordine. I feriti in condizioni più gravi, ma non in pericolo di vita, sono i due conducenti delle auto.

L’impatto è avvenuto tra una Opel Zafira nera, guidata da un 48enne di origine straniera che procedeva da solo da Bondeno in direzione Burana, e una Toyota Corolla grigia, sulla quale viaggiavano quattro persone di San Felice sul Panaro (63, 65, 69, 73 anni), in direzione opposta.

I feriti sono rimasti incastrati, con i vigili del fuoco del distaccamento dei volontari di Bondeno e i colleghi di Ferrara, chiamati a un lungo intervento. L’elisoccorso, atterrato nel campo agricolo vicino la strada provinciale, ha compiuto ben due viaggi da Bondeno all’ospedale di Cona per portare altrettanti feriti.

La provinciale è stata chiusa al traffico per quasi due ore per permettere i soccorsi e la messa in sicurezza.

Claudia Fortini