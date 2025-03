Fronte Nazionale, la nascita. Quella firma a Ferrara in un palazzo del centro con il fondatore Freda

Il Fronte Nazionale, movimento politico fondato da Franco Freda, nacque ufficialmente in uno studio notarile del centro storico di Ferrara. Precisamente "in Galleria Matteotti n. 11". Il dato puramente storico emerge dal libro ’I documenti della Falange armata. La decodifica dei misteri italiani’ (Paper First), scritto a quattro mani dall’ex magistrato Giovanni Spinosa e da Giorgio Mezzetti, da oltre 20 anni consulente dell’autorità giudiziaria. Un lungo viaggio tra oltre mille comunicati, "trasmessi – scrivono gli autori – dal Comando generale dell’Arma alla Commissione Stragi, passando inosservati". Documenti che spaziano dall’esecuzione dell’educatore carcerario Umberto Mormile (11 aprile 1990) alla fine della Prima Repubblica nel 1994. Con in mezzo i delitti della Uno Bianca, le stragi in Sicilia, una serie di attentati con valore simbolico, ma anche gli omicidi di personaggi importanti e di persone comuni che, mai, avevano pensato che il terrorismo potesse occuparsi di loro. Comunicati che, secondo gli autori del volume, "non si limitano a rivendicare le azioni e, spesso, ad annunciarle, ma, sempre, ne spiegano il significato politico all’interno di un lucido progetto eversivo". E tutti con la stessa firma: Falange Armata, "una torbida alleanza tra forze diverse, che ha scritto la fine della prima Repubblica". Con una beffa finale: ogni atto a piè di pagina porta la dicitura Senato della Repubblica – Archivio Storico. "Un indizio – scrivono Spinosa e Mezzetti – sul rapporto fra gli apparati e le formazioni terroristiche che la lettura dei comunicati trasforma in una certezza con cui il Paese non ha ancora fatto i conti".

Ma Ferrara e il Fronte Nazionale che c’entrano? Un capitolo del libro è dedicato proprio alla nascita del partito di Franco Freda, conosciuto soprattutto per le sue alterne vicende processuali che lo hanno coinvolto nei giudizi per la strage di piazza Fontana a Milano del 12 dicembre 1969, da cui è stato definitivamente assolto il 27 gennaio 1987. Anche se, nel giugno 2005, la Cassazione ha ritenuto che la matrice delle bombe appartenesse all’area ordinovista veneta di cui Freda era il punto di riferimento.

È il 12 gennaio 1991, le 18.15: all’Ansa di Torino arriva una telefonata anonima, "voce maschile con inflessione tedesca". Legge un lungo comunicato, "firmato Falange Armata", dove si parla dell’eccidio dei tre carabinieri al Pilastro, avvenuto pochi giorni prima (4 gennaio). Un’esecuzione, scandisce l’anonimo, "casuale ma data contingenza e sicurezza di tutta organizzazione, così doveva essere". Il telefonista continua ricordando il programma diffuso con un nastro registrato, contenente anche le rivelazioni sull’omicidio Mattarella, Gladio e sulla strage della stazioni di Bologna. Non è tutto. Farà riferimento, con pesanti critiche, anche alla formazione denominata Guardia di Ferro, popolata da giovani studenti universitari, qualche professionista e alcuni sacerdoti della chiesa rumena ortodossa: "legionari". Un gruppo che si ispirava a un misticismo religioso con una forte impronta antigiudaica e antibolscevica. Fondato nel 1927 dal leader ultranazionalista Corneliu Zelea Codreanu, il cui pensiero "è stato diffuso in Italia – scrivono Spinosa e Mezzetti – da Franco Freda". Conosciuto, quest’ultimo, come ’L’Editore’, "autore prolifico e raffinato" che nel 1969 "pubblica la sua opera più famosa, La disintegrazione del sistema, sorta di vademecum per nazi-maoisti noto in tutta Europa".

Ed eccoci al Fronte Nazionale, un nuovo soggetto politico le cui tappe di avvicinamento vennero scritte in una lettera del 13 settembre 1990 a "Guy Amaudruz, uno dei capi del Nouvel Ordre Européeen, che fu il primo organismo neofascista sovranazionale", come scrisse l’Assise di Verona nel 1995 nel cosiddetto ’processo Fronte Nazionale’. Freda, in quella missiva, sottolineano ancora Spinosa e Mezzetti, spiegò che "dall’inizio di quest’anno sto effettuando una ricognizione in diverse zone italiane allo scopo di verificare la possibilità di costituire in Italia un movimento politico esplicitamente razzista". Il 21 dicembre 1990 Freda costituisce a Milano il Fronte Nazionale, ma la nascita formale avverrà a Ferrara dopo ventidue giorni: il 12 gennaio 1991, "nello studio del notaio, Claudio Bertarelli" (con tutta probabilità scelto a caso; è deceduto nel 2004). In Galleria Matteotti 11, nello stesso palazzo dove oggi ha sede il nostro giornale. Oltre a Freda – così l’atto notarile – c’erano "Aldo Gaiba, antiquario", "Vincenzo Campagna, insegnante", "Antonio Sisti, impiegato" e il "medico chirurgo Ferdinando Alberti". Dai cinque nacque "l’associazione denominata Fronte Nazionale, scopo lo svolgimento di attività politica, a norma e nei limiti previsti dalla Costituzione e nel rispetto della stessa". Il movimento restò attivo fino al 1993 (il 12 luglio una indagine della Procura di Verona ne contestò la promozione di condotte razziste) ed infine sciolto nel 2000.