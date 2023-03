Frutta a chilometro zero Torna il mercato contadino

CENTO

Mercato contandino: trovato il nuovo gestore. E’ la conclusione del percorso intrapreso dall’amministrazione comunale per riassegnare l’organizzazione del mercato contadino del martedì, un momento in piazza Guercino dove trovare produttori locali e prodotti a km zero delle nostre terre. "Una tradizione importante del nostro centro storico, che si arricchisce di novità - dice subito l’assessore Filippo Taddia - Non si ferma la promozione delle nostre tipicità locali, anzi si allunga al pomeriggio, con un occhio alla sostenibilità ambientale e sociale". E’ dunque il neo assessore al commercio Filippo Taddia a raccontare come si è svolto il percorso, avviatosi prima del suo insediamento, che ha portato ad una nuova gestione del tradizionale mercato contadino che ogni martedì si svolge in piazza Guercino. "Prima di Natale, con una delibera di giunta, si era deciso di avviare una procedura di selezione per l’affidamento di questo mercato, per la durata di cinque anni, a seguito della scadenza della precedente convenzione - precisa l’assessore che prosegue - Grazie al lavoro degli uffici, siamo arrivati, qualche settimana fa, all’individuazione di un raggruppamento, composto dall’imprenditore agricolo Filippini Rudy e Gipsoteca Vitali, come nuovo gestore". Taddia scende poi nel dettaglio.

"Oltre alla proposta di attività e progetti a scopo educativo e culturale, la loro offerta si caratterizza per una importante novità: l’estensione dell’orario di mercato dalle 17 alle 20 per il periodo maggiosettembre, in versione sperimentale con un gruppo dei sei operatori - sono le parole soddisfatte dell’assessore che prosegue - La volontà è quella di promuovere i prodotti tipici locali, garantendo come sempre l’alta qualità dei prodotti e il contenimento dei prezzi al consumo. Ma soprattutto, l’ampliamento della fascia oraria fornirà un’ulteriore occasione per la rivitalizzazione del centro storico, in un giorno, come quello del martedì, notoriamente non favorevole al commercio e si inserisce così in un più ampio piano per portare e riportare le persone in centro ogni giorno della settimana". E puntualizza.

"Il mercato contadino, dunque, non si ferma, anzi aumenta gli orari di apertura, le attività complementari e punta ulteriormente sulla località dei prodotti esposti e venduti - conclude - Darò presto il benvenuto ai nuovi gestori e nell’occasione entrerò nel dettaglio del loro progetto, seguendo con attenzione l’assegnazione degli spazi che avverrà sulla base di un disciplinare del nostro Comune e alla cui gara potranno partecipare anche gli espositori attuali".