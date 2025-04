’Frutta e verdura Bellotti’ chiude dopo un secolo

La piazza Folegatti di Comacchio è più vuota da qualche settimana. E tutti i comacchiesi se ne sono tristemente resi conto. Ha chiuso, infatti, dopo cento anni l’attività di Frutta e Verdura Bellotti. L’ultimo titolare, Riccardo, ha lasciato un grande vuoto quando ha deciso di terminare il suo percorso lavorativo, iniziato una sessantina di anni fa: "Avevo dieci anni – racconta – quando ho cominciato a lavorare coi miei genitori, con i quali ho continuato fino a 21 anni, poi dal ’78 l’attività è passata a me. E non ho mai chiuso un giorno né per ferie né per malattia". Un’attività centrale nel tessuto urbano lagunare, proprio nel cuore della città, e lunga un secolo: "Dobbiamo solo ringraziare perché questo lavoro ha dato da vivere alla nostra famiglia per cento anni. Abbiamo servito gli ospedali locali, la finanza, i carabinieri. Abbiamo cercato di dare servizi alla comunità. Però i tempi cambiano". I figli, peraltro, hanno preso altre strade e ora il Frutta e Verdura dei Bellotti conclude definitivamente il suo percorso: "I miei figli sono bravissimi, ma fanno altro, hanno preso altre strade e io sono contento per loro, perché è giusto che abbiano fatto quello che volevano". Dalle parole di Bellotti la consapevolezza che tutto ha un inizio, ma anche una fine: "Ho 70 anni, non sono dispiaciuto per aver chiuso, perché penso di aver dato. Sarei già in pensione da 8 anni, era ora di dire basta. Anche i miei fratelli e le mie sorelle mi dicono di prendermi il mio tempo, dopo anni in cui mi alzavo tutti i giorni alle 2 di notte per andare a prendere la merce". Ma cambiare così dopo tanto tempo non deve essere stato facile: "I primi giorni è stato effettivamente strano e difficile, poi ora mi sto prendendo i miei tempi e spazi, anche se non ho grandi interessi perché ho dedicato finora la mia vita all’attività". Chi ha vissuto così tanto la piazza di Comacchio non può non avere ricordi: "Ho visto tanta gente lavorare in piazza – continua Riccardo –, ho la memoria storica e mi viene in mente tanta gente che c’è morta in negozio. Ripenso poi alle tante cose divertenti passate e vissute".

Cinzia Boccaccini