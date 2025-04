"Frutta e verdura. Da un’idea del Piccolo Principe"

Il nostro orto: un’avventura verde per tutta la scuola!

La scuola ’De Amicis’ di Massa Fiscaglia sta dando vita ad un orto. Il progetto è partito alla fine di marzo, su iniziativa di alcune maestre. Occuparsi della terra significa prendersi cura di noi stessi, rifiutare la cultura industriale che sfrutta le persone, i territori, riannodare il legame tra il cibo, la terra e noi. Tutto questo l’abbiamo imparato anche leggendo il libro ‘’Il piccolo principe’’; infatti il protagonista si prende cura di piante e animali, oltre che di varie persone. Il nostro non è un orto qualsiasi, ma un orto speciale, perché tutti noi alunni, insieme ai maestri e persino ai genitori, stiamo collaborando per farlo crescere forte e sano.

Ogni classe ha un compito preciso: i più piccoli annaffiano le piante con cura, le classi di quarta e quinta aiutano a piantare verdure e frutta, e i maestri ci insegnano come fare tutto nel modo giusto. Abbiamo già visto spuntare le prime fragole, le lattughe e persino qualche pomodoro verde che aspettiamo di vederlo diventare rosso!

Questa esperienza non è solo divertente, ma ci sta insegnando tantissimo: abbiamo imparato che la terra va rispettata, che le piante crescono meglio se lavoriamo tutti insieme, e che il cibo non nasce al supermercato, ma ha bisogno di cura e tempo per diventare buono....