"Frutta, possibile ricorso al ‘Fondo emergenze in agricoltura e pesca’"

La serie di eventi calamitosi degli ultimi anni che hanno colpito il settore frutticolo – dalle gelate precoci ai funghi della frutta, alle grandinate con violenti fortunali – hanno indotto diversi nostri agricoltori in difficoltà, a espiantare interi impianti di pere, prodotto tipico di eccellenza del nostro territorio. Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, rispondendo al question time di questa settimana alla Camera sulle misure a sostegno del settore della pericoltura ha dichiarato: "Non intendiamo rinunciare alle pere, sia nel consumo sia nella produzione. L’Italia è primo produttore in Europa e terzo nel mondo ma le imprese hanno dovuto affrontare numerose criticità e noi siamo intervenuti con 10 milioni di stanziamento straordinario con decreto ministeriale del 13 novembre e altri 8 con decreto a dicembre". Il ministro ha anche annunciato che, per il settore, potrebbero arrivare altre risorse: il ‘Fondo Emergenze in agricoltura e pesca’ istituito con la legge di Bilancio per il 2024, ha una dotazione complessiva di 300 milioni di euro e permetterà, se necessario, di effettuare ulteriori interventi di sostegno anche al settore della pericoltura. "Con questo fondo, infatti – ha spiegato Lollobrigida – si potranno affrontare le emergenze vecchie e nuove compreso il comparto della pera che è certamente attenzionato".

Il ministro ha voluto precisare che tutti questi interventi devono però essere affrontati in un quadro di più ampia portata, per questo è stato istituito un tavolo ministeriale apposito. "E’ necessario – ha aggiunto – promuovere la qualità del prodotto anche con iniziative specifiche di carattere fieristico e commerciale. Ad esempio, grazie alla collaborazione con il ministero degli Esteri abbiano lavorato per sbloccare le esportazioni delle pere in un mercato importante come quello cinese".

* deputato di Fratelli d’Italia

e componente della Commissione agricoltura della Camera