"Frutteti e ortaggi decimati dalla grandine"

Campi imbiancati come se fosse già arrivato l’inverno e reti antigrandine sfondate dal peso dei chicchi di grandine. Sotto alle protezioni divelte, gli alberi di meli non sono stati risparmiati dalle raffiche. Il risultato? Decine di migliaia di euro di danni. All’azienda di San Nicolò di Nilla Fabbri perso oltre l’80% del raccolto di mele pink lady. Sono bastati pochi minuti l’altro giorno per mettere in ginocchio l’agricoltura. A subire danni anche le colture invernali. La grandine si è abbattuta su radicchi, brassiche di tutti i tipi, finocchi, cardi, carciofi, insalate. Oltre ai danni a queste colture, si aggiungono quelli a zucche, zucchine e pomodori. Il maltempo ha colpito soprattutto nelle zone di Santa Maria Codifiume e San Nicolò, ad Argenta, e nelle aree di Bondeno e Codigoro. Così Alessandro Vacchi segretario di zona di Coldiretti a Portomaggiore e Argenta: "Danni gravissimi a reti e impianti antigrandine nell’azienda associata in località San Nicolò di proprietà di Davide Fabbri. Non solo. Danni ingenti a tutte le colture invernali a Santa Maria Codifiume nell’azienda ’Podere San Giuseppe’. Infine, l’azienda di Nilla Fabbri a San Nicolò ha perso quasi tutto il raccolto di mele pink lady". Per quanto riguarda Bondeno, la grandine ha devastato i campi di soia ormai prossimi alla raccolta, pregiudicando la produzione per la fuori uscita della granella dai baccelli. Gli effetti del maltempo dell’altro ieri non finiscono qui. "Ci sono giunte segnalazioni – conclude Coldiretti – dalla zona di Codigoro dove sono state colpite colture come gli ortaggi invernali, dai radicchi alle carote, ai cavoli, alle bietole da seme. Nelle prossime ore sarà possibile avere un quadro più definito e capire che tipo di intervento sarà possibile attivare per le aziende agricole interessate".

Matteo Radogna