Frutteti rasi al suolo: è crisi nera: "Quei mille euro non bastano"

Lo dice senza esitare Federico Fugaroli, presidente Coldiretti: "Quei mille euro o poco più per ettaro per il settore della pera e del kiwi sono magari una dimostrazione di buona volontà da parte del governo ma rappresentano una mancia, la solita mancia per il nostro settore". Una valutazione che è lo specchio di quanto sostengono anche le altre categorie degli agricoltori. Cia e Confagricoltura accolgono ’con riserva’ l’ultimo stanziamento del ministero guidato da Francesco Lollobrigida che ha messo sul piatto 11 milioni di euro per tutto il Paese, fondi che si vanno ad aggiungere ad un’altra tranche da otto milioni messa in campo sempre dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni nei mesi scorsi. "Il danno subito dagli agricoltori negli ultimi anni è ben più alto di quei mille euro, parliamo di 10mila euro per ogni ettaro. Questa è la cifra che più si avvicina a risarcire i coltivatori di frutta da quello che hanno subito nell’ultimo anno ed in generale a partire dal 2019, annus horribilis contrassegnato dall’arrivo della cimice asiatica", precisa Paolo Cavalcoli, direttore di Confagricoltura. Dopo la cimice, che crivellò e ridusse a brandelli, l’ombra di una maledizione in un susseguirsi di annate nere, tra grandine grande come palle da tennis, gelate fuori stagione e fuori programma – era aprile – e quella valanga d’acqua che per mesi ristagnò nei campi.

Il comparto della pericoltura soffre ormai per una gravissima crisi strutturale. "Il grido d’allarme lanciato nei mesi scorsi dalle associazioni e dagli agricoltori giace inascoltato, perché 11 milioni di euro per tutto il Paese, meno di mille euro a ettaro, rappresentano una presa in giro nei confronti degli imprenditori agricoli a fronte del fatto che solo quest’anno hanno dovuto affrontare un incremento di costi di cinquemila euro a ettaro", afferma il parlamentare del Partito democratico Stefano Vaccari secondo il quale l’allarme è davvero rosso. "Il comparto rischia una caduta libera insanabile se non si corre subito ai ripari, consentendo agli agricoltori di riorganizzare le loro aziende per fronteggiare le nuove calamità dovute ai mutamenti climatici e l’aggressione di insetti e parassiti".

Piove sul bagnato. Stefano Calderoni, presidente Cia, traccia un quadro drammatico ma quantomai realista. "Un chilo di pere viene a costare anche cinque euro – precisa –. E’ il gioco della domanda e dell’offerta". Un gioco a perdere in questo caso. "La produzione delle pere è ridotta al minimo – aggiunge –, per essere chiari non si trovano". Anche lui fa una stima di quanto realmente servirebbe per far ripartire un settore che rischia di affondare nei filari dove il fango si fa all’improvviso alto. "Parliamo di 100 milioni – fa i conti Calderoni –, serve un progetto strutturale per fermare le ruspe che ormai da mesi estirpano le piante. E serve subito, perché quasi ogni giorno scompare da qualche parte un frutteto".

Di nuovo Fugaroli, che elenca: "Servono più aiuti diretti agli agricoltori che investano in produzioni future nel medio e lungo periodo; una ricerca seria e monitorata, con una cabina di regia che preveda oltre ai ricercatori, la presenza di agricoltori per seguirne gli sviluppi; assicurazioni obbligatorie a costi ridotti che permetta una svolta. Oggi, con le incertezze che si delineano all’orizzonte, lo stimolo a non assicurarsi è concreto". Cavalcoli guarda verso Roma, si appella al governo: "Chiediamo venga fatto uno sforzo in più per fermare gli estirpi, per evitare che aziende storiche chiudano per sempre. Una doccia fredda per tutto il settore primario perché il comparto delle pere è la punta di diamante. Pesantissimi sarebbero anche gli effetti sull’occupazione".