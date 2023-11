Frutteti a rischio, coltivatrice scrive su Facebook al ministro che le risponde: "Facciamo il possibile"

Ferrara, 18 novembre 2023 – Quando ha visto illuminarsi il display del cellulare, nel trillo del messaggino, è rimasta per un attimo senza parole. Ha letto, riletto. Era proprio lui, Francesco Lollobrigida, ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nel governo Meloni. Che rispondeva al suo messaggio – un accorato appello – lanciato su Facebook. Jennifer Felloni, 35 anni, che fa parte dell’associazione di categoria Cia, coltiva a Tresignana 36 ettari di terra. Aveva postato una foto di un frutteto estirpato. Il suo era un grido d’aiuto per le campagne, per una coltura che rischia di scomparire. "Era proprio lui, non capita certo tutti i giorni che un ministro ti risponda. Un onore. L’ho anche ringraziato"

Lei cosa aveva scritto?

"Che mille euro ad ettaro per aiutare chi ha i frutteti erano pochi. Ormai con i costi che sosteniamo, con questo tempo folle che flagella le campagne, non ci stiamo più. Le spese sono più alte rispetto a quello che guadagni. La pera che era la regina della provincia di Ferrara rischia di scomparire. In questi giorni sto abbattendo un frutteto, con i miei dipendenti portiamo via i tronchi, i pali di sostegno. Non conviene più. Estirpare un frutteto è doloroso, ti si stringe il cuore a te che hai fatto sacrifici, che ci hai creduto per anni, per una vita"

Cosa ha risposto il ministro?

"Che tutto quello che avevano a disposizione, per ora, lo avevano investito in kiwi e pere. Mi ha chiesto se ero assicurata"

Lo è?

"Certo, ho assicurato tutto il raccolto ma serve a poco. La liquidazione del danno per una buona metà va a coprire il costo stesso della polizza. L’ho ringraziato per la sua risposta e ho precisato che il mio intento era quello di far capire il peso che noi agricoltori siamo costretti a portare sulle spalle"

Lei ha preso il testimone lasciato dal papà e prima di lui dal nonno

"Ho cominciato come operaia poi, quando aveva soli 48 anni, è morto mio padre. Ho dovuto scegliere tra mollare tutto o resistere. Ed eccomi qui"

Però...

"Le campagne una volta erano fitte di pereti, ora sono ‘vuote’. Estirpare un frutteto è per un agricoltore un atto estremo perché significa cancellare anni di lavoro, ma non ci sono alternative quando si va in perdita. Da anni denunciamo le difficoltà del comparto, ma le nostre parole cadono nel vuoto"

Eppure, il ministro le ha risposto

"Sì, una svolta. Speriamo che sia un segno del cambiamento di rotta".