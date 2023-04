Frutteto, orti, giardini e filari Il pomeriggio secondo natura

E’ stata presentata, in municipio, la ‘Festa dei fiori di primavera’, in programma domenica (patrocinio del Comune) e il piano annuale 2023 delle attività della Fondazione Imoletta ente del terzo settore. Sono intervenuti Dorota Kusiak assessore alle Pari Opportunità, i membri del Cda della Fondazione Imoletta Tullio Monini e Cecilia Sorpilli, Teresa Graziani per Lo specchio Odv, Giacomo Lodi per Il Turco - Interno Verde, gli Amici di Imoletta e i rappresentanti delle organizzazioni che partecipano alla realizzazione della festa, Iss Vergani-Navarra, associazione Circi, le aziende agricole Villa Imoletta e Corte Frazza con la collaborazione delle aziende Ortoflora Boarini di Quartesana, Zerbini Garden di Ferrara e la Corte dei Fiori di Casalecchio di Reno. Kusiak si è detta "onorata di patrocinare e sostenere inziative e programmi della Fondazione Imoletta". Tullio Monini ha anticipato che "la festa dei fiori di primavera rappresenta il momento di svelamento delle attività 2023 e di raccolta fondi grazie alle produzioni delle aziende orto floro vivaistiche messe a disposizione di tutti i cittadini che partecipano alla festa e agli stand gastronomici per la merenda curati dagli studenti dell’istututo alberghiero Vergani e dai giovani seguiti dai progetti di lavoro dell’Imoletta". La festa sarà inaugurata alle 16 con un concerto della banda musicale Rullifrulli di Mirandola composta da ragazzi disabili e non che autoproducono gli strumenti musicali tadizionali e non. Il direttore è stato nominato Cavaliere della Repubblica dal presidente Mattarella per il suo impegno per l’inclusione sociale. Monini ha sottolineato che il 2023 "si apre con l’avvio di una collaborazione dell’IIS Vergani-Navarra con la Fondazione Imoletta per il coinvolgimento di docenti e studenti come accompagnatori verso l’autonomia dei giovani disabili seguiti da Imoletta". Teresa Graziani, in rappresentanza de Lo Specchio ha ricordato "l’importanza del lavoro avviato con Imoletta, che ha l’obiettivo per le famiglie, i genitori, i fratelli e le sorelle dei ragazzi disabili di portarli verso l’autonomia e autostima personale". Cecilia Sorpilli ha ricordato "l’appuntamento del 16 con l’inaugurazione della biblioteca intitolata ad Andrea Canevaro indimenticato pedagogista amico della Fondazione".