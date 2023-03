"Fu lui a portare la droga a Goro" A giudizio per l’intervista a ‘le Iene’

Un’intervista realizzata con una telecamera nascosta dagli inviati della trasmissione televisiva le Iene durante un servizio sull’omicidio di Willy Branchi ha portato due goresi a fronteggiarsi in tribunale. Uno nella veste di imputato e l’altro come persona offesa. Il reato è quello di diffamazione. A dover rispondere dell’accusa è Enea Turolla (assistito dall’avvocato Pasquale Longobucco). L’imputato, mentre parlava con i giornalisti delle Iene Antonino Monteleone e Riccardo Spagnoli arrivati a Goro per svolgere un servizio sull’ambiente sociale nel quale era maturato il delitto ancora irrisolto del 18enne, aveva indicato Vladimiro ‘Miro’ Turola (parte civile con l’avvocato Laura Biolcati) come persona a cui chiedere informazioni perché – questa la frase incriminata – aveva "portato la droga a Goro". Da qui la querela di Turola e il processo approdato ieri mattina davanti al giudice di pace per ascoltare alcune testimonianze.

In particolare, l’udienza di ieri è stata dedicata sentire i giornalisti della trasmissione Mediaset. Il primo a rispondere alle domande è stato Spagnoli. "Abbiamo spiegato che eravamo interessati al caso Branchi – spiega il giornalista –. In quel periodo era uscita la pista della droga. Enea ci disse che poteva sapere qualcosa Miro. Avevamo detto che eravamo della Tv, ma i dispositivi per l’intervista erano occultati". Turolla "non era statoinformato che in quella circostanza stavamo registrando". Riguardo all’utilizzo della telecamere nascosta, Spagnoli ha specificato che "in un paese come Goro l’avevamo anche per sicurezza, in quel periodo non eravamo i benvenuti". Monteleone, sentito sbito dopo, ha confermato di essersi qualificato con Turolla il quale "era disponibile a parlare ma non davanti a una telecamera. Sapeva che eravamo giornalisti ma non sapeva che avevamo dispositivi di registrazione occulta". Il giornalista delle Iene aveva appreso di "uno scontro per l’egemonia criminale a Goro" all’epoca del delitto Branchi "tra Valeriano Forzati (inizialmente sospettato dell’omicidio ma senza esito, ndr) e ‘Miro’ Turola". In quel contesto, Enea "disse che la droga a Goro l’aveva portata Miro". Il caso tornerà in aula il 22 maggio per discussione e sentenza.

f. m.