Fu messo al bando nell’aprile ‘94

Il mesotelioma maligno è un tumore raro correlato a un’esposizione professionale o ambientale ad amianto che ha registrato un aumento dell’incidenza negli ultimi anni sia in Italia che in molti altri Paesi industrializzati. Nel nostro Paese l’amianto è stato definitivamente messo al bando nell’aprile del 1994; ciononostante, il lungo tempo di latenza tra l’inizio dell’esposizione e la comparsa della malattia, l’allungamento della vita e il miglioramento delle tecniche diagnostiche hanno fatto registrare un aumento dell’incidenza del mesotelioma maligno negli ultimi anni, attualmente ancora in corso, anche se i trend di incidenza della popolazione, secondo gli ultimi report, sembrano non crescere ulteriormente.

Il mesotelioma rimane una malattia temibile con sopravvivenza alquanto ridotta; recenti analisi riportano una mediana di circa dieci mesi dalla diagnosi e prognosi ancora severa nei casi con diagnosi certa. La necessità di una sorveglianza epidemiologica del mesotelioma è stata sancita da una serie di atti della giunta e del consiglio della Regione Emilia-Romagna, che fin dal 1995 hanno deliberato la costituzione del Registro mesoteliomi regionale.