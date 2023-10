Fuego, flamenco della Compañía. Antonio Gades

Una compagnia leggendaria e un programma d’eccezione sono gli ingredienti che arricchiscono l’autunno ferrarese, per la nuova data del Festival di Danza Contemporanea al Teatro Comunale di Ferrara in cui il flamenco entra a teatro e stravolge i canoni classici della danza e vive di sua energia come ballo del popolo. Stasera alle 20.30 i bailaores e cantaores della Compañía Antonio Gades portano in scena Fuego, balletto di Antonio Gades e Carlos Saura ispirato a El amor brujo (L’amore stregone) su musica di Manuel de Falla. In scena i danzatori Álvaro Madrid (Carmelo), Esmeralda Manzanas (Candela), Santiago Herranz (lo spettro) e Stella Arauzo (la maga), i ballerini della compagnia (María Nadal, Virginia Guiñales, Ana del Rey, Elena Ros, Raquel Ortega, Raquel Valencia, Nayara López, Miguel Lara, Miguel Ángel Rojas, Jairo Rodríguez, Pepe Vento, Antonio Ortega, Ángel Navarro e José Cánovas), i cantanti di flamenco Enrique Bermúdez “Piculabe”, Aser Giménez e Israel Paz, Alberto Fuentes e Basilio García alle chitarre. Fuego è tra i più chiari esempi della rivoluzione artistica condotta da Antonio Gades, scomparso nel 2004. Ballerino, coreografo, regista, intellettuale della danza e interprete della società, è stato artista fortemente immerso nella cultura del suo tempo. Il balletto narra la storia di Candela, una giovane gitana innamorata di Carmelo e tormentata dallo spirito del suo precedente marito, morto accoltellato in duello. Biglietti interi da 9 a 30 euro. Sono previste riduzioni e scontistiche dedicate per gli under 30. Per gli under 20 il biglietto è di 9 euro. Info 0532.202675