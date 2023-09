Fuga da film dopo due spaccate: i ladri finiscono su un cancello e scappano a piedi

Ferrara, 20 settembre 2023 – Fuga da film dei ladri che, dopo due spaccate nel Comacchiese, finiscono con l’auto in una scarpata e poi contro una cancellata. La macchina ha preso il volo ed è finita a cavallo di una recinzione.

E’ accaduto alle 23 di ieri,ì sera: due uomini erano in fuga su un’auto dopo due spaccate effettuate ai danni di altrettanti bar.

Il bottino è stato misero – poche decine di euro - ma tanti i danni. L’inseguimento è stato rocambolesco: la Fiat Punto, infatti, procedeva a fortissima velocità sulla Romea inseguita da un’auto dei Carabinieri di Comacchio.

La vettura dei ladri arrivata nel Ravennate, all’altezza della rotonda di Casal Borsetti, ha girato a destra prendendo via Mandriole per poi dirottare a sinistra verso Ravenna in via Sant’Alberto. A causa della fortissima velocità, qui l’auto ha letteralmente ‘preso il volo’ ed è finita a cavallo di una cancellata in una piccola diramazione di via Sant’Alberto, tra lo sgomento degli abitanti.

I due ladri sono poi riusciti ad aprire gli sportelli dell’auto per poi dileguarsi in mezzo ai campi.