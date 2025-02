Fuga di gas all’asilo, scatta la chiusura del plesso

Per una fuga di gas si sono resi necessari lavori di manutenzione straordinaria alla scuola dell’infanzia statale di Mirabello. Per questo motivo, il Comune di Terre del Reno ha disposto, con ordinanza firmata dal responsabile del settore lavori pubblici, la chiusura dell’istituto da ieri fino al termine degli interventi. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della segnalazione di una fuga di gas, che ha richiesto un immediato intervento del gestore del servizio per la messa in sicurezza della rete. Tuttavia, la necessità di ulteriori verifiche sulla condotta di alimentazione della centrale termica ha imposto una chiusura temporanea dell’edificio, poiché non è possibile garantire le condizioni ottimali per il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

"Siamo consapevoli del disagio che questa chiusura può arrecare alle famiglie, ma la sicurezza dei bambini e del personale scolastico è la nostra priorità assoluta", sottolinea il sindaco Roberto Lodi. "Abbiamo immediatamente attivato tutte le procedure per un intervento tempestivo e ridurre al minimo i tempi di chiusura. Ci teniamo a rassicurare i genitori che lavoreremo affinché la scuola possa riaprire in totale sicurezza il prima possibile". Anche l’Assessore Elisabetta Zavatti, con delega ai Servizi all’Infanzia, ha espresso il suo impegno per trovare soluzioni adeguate per i bambini: "Stiamo collaborando con l’Istituto Comprensivo ‘Dante Alighieri’ e con le famiglie per valutare eventuali alternative che garantiscano continuità educativa durante la chiusura. Il nostro obiettivo è ridurre il più possibile l’impatto di questa situazione sull’organizzazione delle famiglie".

L’amministrazione comunale fornirà aggiornamenti tempestivi sull’avanzamento dei lavori e sulle tempistiche di riapertura.