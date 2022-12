Fuga di gas in via Osti Una famiglia evacuata Pompieri sul posto

E’ stato alto il rischio di esplosione in via Osti a Bondeno, per una fuga di gas metano ad alta pressione, la notte di Natale, scongiurato dall’intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici specializzati. Una famiglia è stata evacuata e il titolare dell’azienda vicina è stato avvertito affinché aprisse portoni e finestre per purificare l’aria. La cabina, di circa venti metri quadrati, si trova a lato della strada, nella zona artigianale, di fronte all’azienda Beltrami. Erano le 5.15 quando un passante ha avvertito i vigili del fuoco di uno strano rumore che sentiva senza capire da dove provenisse. Immediato l’arrivo dei vigili del fuoco chehanno individuato da dove si stava alzando l’imponente nube di gas, intervenendo con il getto nebulizzatore per dissolvere la nube . Sul posto sono arrivate due pattuglie dei carabinieri. La famiglia che risiede nella casa vicina è stata evacuata fino al termine delle operazioni poco poco dopo le 8.30 del mattino, quando i tecnici del gas hanno chiuso ogni perdita della valvola principale e la cabina, è stata messa in sicurezza. E’ proprio da qui che passa la rete principale che fornisce gas fino a Sermide nel mantovano.

Claudia Fortini