Fuga di gas, inferno nella notte. Esplosione disintegra una palazzina. Due anziani morti sotto le macerie

Prima il boato e poi le fiamme. Basta una frazione di secondo per ridurre in briciole un’intera abitazione e spazzare via due vite, sepolte da tonnellate di macerie e polvere. La quiete delle campagne tra il Ferrarese e la Bassa Bolognese si infrange all’ora di cena di sabato. Quando i soccorritori arrivano al civico 109 di via Argenta, appena fuori dalla frazione di Monestirolo, si trovano davanti agli occhi una scena apocalittica. Una montagna di cemento, ferro e detriti in parte lambiti dal fuoco. Sotto a quell’inferno, una coppia di anziani. Le speranze di ritrovarli vivi sono ridotte al lumicino. Quella flebile fiammella si spegne tra l’alba e mezzogiorno di ieri. Alle 6, dopo otto ore di ricerche ininterrotte, i vigili del fuoco recuperano il corpo di Andrea Binelli, 76 anni, agricoltore ed ex allenatore di squadre giovanili di calcio. A mezzogiorno mattoni e polvere restituiscono i resti di Gabriella Piccini, 74 anni, impiegata in pensione. I due erano separati, ma continuavano a vivere nella stessa palazzina. Lui nell’appartamento al piano di sopra e lei in quello al piano di sotto. L’unico a essere sopravvissuto al disastro è il cane di famiglia, spuntato dalle macerie durante le fasi più concitate delle ricerche.

Recuperate le salme dei dispersi e verificato che non ci fosse più nessuno sepolto sotto l’edificio disintegrato, carabinieri e vigili del fuoco si sono messi all’opera per ricostruire le cause del crollo. I pompieri hanno lavorato dalla sera di sabato e per tutta la giornata di ieri con mezzi movimento terra e nuclei cinofili. La prima ipotesi è quella della perdita di Gpl. L’abitazione era infatti alimentata da un bombolone esterno interrato, anche se i primi accertamenti escludono che la deflagrazione sia partita dal serbatoio. Più plausibile la pista di una fuga interna all’abitazione, i cui ambienti si sarebbero rapidamente saturati fino a trasformarla in una bomba pronta a scoppiare. Sull’accaduto la procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Al momento il fascicolo è contro ignoti. Per permettere tutte le verifiche necessarie, il pubblico ministero di turno ha disposto il sequestro di ciò che resta dell’edificio e del serbatoio del gas.

Sin dalle prime ore della mattina, davanti alla casa devastata si sono assiepati amici e familiari della coppia. "Andrea era stato da me mezz’ora prima dell’esplosione – racconta Renato Scanavini, un vicino –. Mi aveva portato dei granchi e delle sogliole da friggere. Avevamo parlato un po’ e poi, all’ora di cena, era tornato a casa. Più tardi ho sentito due boati, la casa non c’era più". Sul posto a seguire l’intervento di soccorso anche il vicesindaco Nicola Lodi, rimasto davanti all’abitazione per tutta la mattinata di ieri. Il sindaco Alan Fabbri, insieme al proprio vice, ha espresso "cordoglio e vicinanza" ai familiari delle vittime, ringraziando al contempo i soccorritori per "il repentino intervento e il lavoro di ricerca e messa in sicurezza dell’area. Sono momenti tristi per tutta la comunità".