Fuga dopo i furti, l’auto vola sulla cancellata

Furto con spaccata a due locali sulla Romea e inseguimento finito con la fuga dei malviventi.

Una vicenda da film d’azione quella che ha interessato il comacchiese nella notte tra martedì e mercoledì. Era quasi mezzanotte quando due ignoti malviventi, uno di loro uomo ben piazzato vestito in abiti scuri e con il passamontagna, hanno utilizzato una Fiat Punto color rosso magenta per sfondare le vetrate di due locali ubicati: il primo in località San Giuseppe in Viale dei Continenti 114, "Bar ti porto al Mare", ed il secondo sulla SS Romea, "Eni Cafè".

Sfondata la prima vetrata hanno tentato di rubare tutto l’asportabile, invano. La proprietaria del locale, Michela Rizzati, ha dichiarato: "Sono senza voce per gli strilli e la notte in bianco che ho trascorso. E’ successo che questa macchina ha buttato giù tutta la vetrata, per un danno di 9 mila euro. Successivamente dalle telecamere installate, visionate assieme ai carabinieri, ho visto quest’uomo alto e coperto, scendere dal veicolo e dirigersi verso l’interno. Per fortuna non ha portato via soldi, poiché non ne abbiamo lasciati all’interno. Tuttavia ha provato a forzare il vano ripostiglio per asportare sigarette e quant’altro ma ha suonato l’allarme e si è dato alla fuga. Oggi siamo riusciti ad aprire comunque ma è come se fossimo all’aperto. Oltre tutti questi danni, ho dovuto assumere un addetto alla vigilanza che passerà le notti qua, per molto tempo a venire. Fino a quando non riusciremo a sistemare l’assetto del locale. Non so nemmeno dire se avesse guanti o meno e se abbia lasciato tracce, siamo tutti molto scossi". Di seguito la seconda spaccata all’Eni Cafè, dove i malviventi, un po’ più fortunati, sono riusciti a sottrarre qualche decina di euro, cifra irrisoria a fronte del danno perpetrato.

E dopo queste azioni inizia la parte più incredibile e se si vuole, da "mission impossible". Giunta, nel mentre, una segnalazione ai Carabinieri della Compagnia di Comacchio, che ha permesso loro di rintracciare il veicolo con a bordo i malfattori, è iniziato l’inseguimento ad altissima velocità, giunto fino al ravennate. All’altezza della rotonda di Casal Borsetti, l’auto ha imboccato via Mandriole per poi dirottare verso Ravenna in via Sant’Alberto. A causa della fortissima velocità, l’auto ha ‘preso il volo’ finendo a cavallo di una cancellata in una piccola diramazione di via Sant’Alberto. Storia non a lieto fine perché i ladri sono riusciti a scendere dalla macchina e scappare tra i campi, tra l’incredulità generale.

Jasmine Belabess