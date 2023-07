Fugaroli (Coldiretti) ricevuto dal vescovo

Federico Fugaroli, presidente di Coldiretti Ferrara è stato ricevuto mercoledì dall’arcivescovo Gian Carlo Perego a Palazzo Arcivescovile. Al centro dell’incontro la presentazione del nuovo presidente provinciale di Coldiretti, in carica da un mese, con uno scambio di vedute su alcune questioni inerenti al settore agricolo, ma anche al territorio nel suo complesso e alle dinamiche economiche e sociali cui l’agricoltura e Coldiretti in particolare è chiamata a dare il proprio contributo. Molti i punti sviluppati nel corso della chiacchierata, dalle problematiche più attuali, come gli eventi atmosferici calamitosi, alle questioni connesse alla presenza sul territorio degli agricoltori ed ai possibili fattori di sviluppo ma anche di crisi che sono peculiari della provincia di Ferrara. "Abbiamo riscontrato una comune veduta su molti aspetti – commenta Fugaroli – in particolare la necessità di avere visioni ampie con progettualità che vadano oltre l’immediato, restituendo un ruolo al settore agricolo che deve essere messo in condizione di rappresentare e tutelare, attraverso il proprio lavoro e la giusta redditività, il territorio e anche di presidiarlo dal punto di vista ambientale e sociale. Coldiretti ha nel proprio statuto l’adesione ai principi sociali della Chiesa".