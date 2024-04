Fugge all’alt e con sé aveva droga. Trentanovenne finisce nei guai

GORO

È fuggito in auto all’alt dei carabinieri che, dopo averlo raggiunto, lo hanno trovato in possesso di droga. È stato così arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, un trentanovenne di origini nordafricane con numerosi precedenti per reati collegati alla droga. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì. Una pattuglia della Stazione di Goro ha notato una Volkswagen Golf con un uomo alla guida, che procedeva ad alta velocità per le vie del paese. Dopo qualche minuto, i militari hanno intercettato il veicolo lungo la Strada Statale Romea in direzione di Venezia, e hanno intimato l’alt. In tutta risposta, il conducente della Golf ha accelerato ed è iniziato un lungo inseguimento fino a Taglio di Po, nel Rodigino, durante il quale l’uomo ha messo più volte a repentaglio l’incolumità di altri automobilisti e degli stessi militari.

Dopo aver perso il controllo del mezzo, finito un campo adiacente la ‘Romea’, il sospettato ha cercato di scappare, ma è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri di Goro, aiutati dai colleghi della Compagnia di Adria: nella circostanza, due militari hanno riportato lievi contusioni. Gli uomini dell’Arma, poi, hanno perquisito l’auto del 39enne, dove hanno trovato tre confezioni di cocaina del peso di alcuni grammi e oltre mille euro in contanti. L’indagato, dunque, è stato arrestato. Su disposizione del pm di turno della Procura di Rovigo è stato trattenuto in camera di sicurezza e, ieri, l’arresto è stato convalidato dal Tribunale rodigino che ha disposto la liberazione dell’imputato se non detenuto per altra causa, applicando altresì il divieto di dimora nelle province di Ferrara e Rovigo.

v.f.