Fugge all’alt, folle inseguimento sulla ciclabile

Incappano in un posto di controllo e, invece di fermarsi, pigiano l’acceleratore a tavoletta. Ne nasce un rocambolesco e pericoloso inseguimento per le strade di Lido degli Estensi, conclusosi poco più tardi su una pista ciclabile dopo aver rischiato di investire un’intera famiglia in bicicletta. È stata una nottata movimentata quella tra venerdì e sabato per i carabinieri della compagnia di Comacchio. La folle corsa, iniziata poco dopo le 21 di venerdì, si è conclusa con l’arresto di uno dei due occupanti della vettura, un 32enne dell’Est Europa.

Tutto comincia in viale Manzoni, dove una pattuglia dell’Arma impegnata in un servizio di controllo intima l’alt a una Toyota Yaris (risultata poi a noleggio) sulla quale viaggiano i due soggetti. Questi, invece di fermarsi, proseguono per la loro strada spingendo il gas al massimo. Inizia così un folle inseguimento che dura una manciata di interminabili minuti. La Yaris brucia uno stop all’incrocio con viale Leopardi e, sempre procedendo a forte velocità, percorre via Verga contromano sotto gli occhi pietrificati dei tanti turisti che venerdì sera affollavano il centro della località balneare. Giunta in fondo a via Verga, all’incrocio con via Dante, la vettura con i due fuggitivi, sempre tallonata dalla ‘gazzella’, compie una manovra che solo per miracolo non sfocia in una tragedia. La Yaris imbocca una pista ciclabile e la percorre per diverse decine di metri, schivando per un soffio una famiglia che in quel momento sta pedalando sul percorso. Poco dopo, la fuga si conclude. Il conducente ferma la macchina sul ciglio della ciclabile e i due occupanti scappano a piedi. Uno riesce a far perdere le proprie tracce. L’altro – il 32enne – scavalca la recinzione di un condominio e cerca rifugio nell’edificio sbarazzandosi della maglietta che indossa (probabilmente allo scopo di non farsi riconoscere). Un trucchetto che però non lo mette al sicuro. I carabinieri lo raggiungono e cercano di bloccarlo. Nemmeno in quel momento, però, il soggetto si arrende. Tenta il tutto per tutto, spingendo un militare. Ma è inutile. La sua notte brava si conclude in caserma con le manette ai polsi. L’accusa è resistenza a pubblico ufficiale. Addosso i carabinieri gli hanno infine trovato una modica quantità di Mdma.

Il passaggio successivo è in tribunale per l’udienza di convalida, celebrata ieri. Il giovane è comparso davanti al giudice Alessandra Martinelli e, assistito dall’avvocato Simone Bianchi, ha fornito la sua versione dei fatti. Rispondendo alle domande ha confermato buona parte della ricostruzione, scusandosi per l’accaduto. Ha inoltre spiegato di non essere lui il guidatore (non avendo nemmeno la patente) e di essersi allontanato perché spaventato. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma. Il caso tornerà in aula il 18 settembre per il prosieguo del processo.

Federico Malavasi