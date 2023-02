Fugge in monopattino Arrestato un ladro seriale

Ancora un ladro seriale finito nella rete della polizia di Stato. L’uomo, arrestato nella giornata di sabato, era ‘specializzato’ nei furti di biciclette e monopattini elettrici. Reati di cui, stando alle ricostruzioni della polizia di Stato, si era già macchiato in passato. Ed è proprio a bordo di uno di questi ultimi mezzi che è stato sorpreso e, dopo un breve inseguimento, bloccato dagli uomini delle volanti. A dare l’allarme, nel pomeriggio di sabato, è stato un passante. Quest’ultimo, all’uscita di un supermercato del centro, ha notato il soggetto mentre si impossessava del suo monopattino, lasciato all’esterno dell’esercizio commerciale. Una volta preso il mezzo, il ladruncolo è fuggito rapidamente, cercando di far perdere le tracce. Il proprietario del monopattino ha immediatamente chiamato il 113, fornendo agli agenti delle volanti una sommaria descrizione del fuggitivo. Un ‘ritratto’ che però è bastato ai poliziotti per capire con chi avevano a che fare.

Il ladruncolo è stato raggiunto poco distante dal luogo del furto e fermato mentre era ancora alla guida del monopattino rubato poco prima. I poliziotti lo hanno subito riconosciuto come un soggetto noto per fatti simili, in particolare per furti di bici. L’uomo – uno straniero – è stato quindi arrestato e accompagnato in questura per tutti gli accertamenti del caso. Il monopattino è stato invece immediatamente restituito al legittimo proprietario. Per assicurare alla giustizia il ladro seriale, fanno sapere da palazzo Camerini, "sono risultate determinanti la reattività della vittima del furto e la capillare presenza della polizia in centro, particolarmente intensificata nelle ore pomeridiane del fine settimana, proprio in ragione del notevole afflusso di cittadini, visitatori e turisti che giungono in città".

Quello del ladro seriale di monopattini e bici non è l’unico arresto eseguito dagli agenti della polizia di Stato nella giornata di sabato. Nelle stesse ore, infatti, la squadra mobile ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale della corte d’Appello di Bologna nei confronti di un uomo residente in provincia. Il soggetto è stato rintracciato nella sua abitazione. Stando all’ordine di cattura, doveva scontare una pena di quasi otto anni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole di vari reati (contro la persona e contro il patrimonio). Conclusi gli accertamenti del caso, l’uomo è stato accompagnato nel carcere di via Arginone per scontare la pena legata alla condanna divenuta definitiva.

re. fe.