Fuggono all’alt dei carabinieri, un arresto dopo un folle inseguimento a Lido degli Estensi (Ferrara)

Ferrara, 19 agosto 2023 – Nella notte tra ieri e oggi i carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi hanno arrestato un trentenne per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, mentre si trovava a bordo di un’auto insieme ad un altro soggetto che non è stato identificato perché è riuscito a fuggire, ha ricevuto il segnale di alt da parte di una pattuglia che, notati alcuni movimenti sospetti del veicolo stesso, lo ha invitato ad accostare. In tutta rispo

sta il conducente ha accelerato la marcia, ha percorso a forte velocità alcune vie del centro anche in senso vietato, mettendo a repentaglio la vita degli utenti della strada e dei militari che lo stavano inseguendo, per poi abbandonare l’auto sulla pista ciclabile di via Dante.

Entrambi gli occupanti si sono dati alla fuga, ma uno è poi stato raggiunto dai militari dell’Arma, ai quali ha opposto resistenza all’arresto, mentre il secondo è riuscito a far perdere le proprie tracce. Il trentenne è stato inoltre trovato in possesso di tre grammi di Mdma e segnalato al prefetto per uso personale di stupefacenti.

Questa mattina l’arresto è stato convalidato e il giudice del Tribunale di Ferrara, il quale ha disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono tuttora in corso le indagini per rintracciare il complice che si è dato alla fuga.