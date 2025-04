Fumo da un isolante del sottotetto. Attimi di paura, evacuata palazzina

Il fumo che scaturisce dal sottotetto insinuandosi negli appartamenti e il soffitto insolitamente caldo. Sono stati i campanelli d’allarme che hanno messo in allerta gli abitanti di una palazzina di via Ponte Rigo, a Quartesana. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco. Per prima cosa hanno evacuato gli abitanti che stavano iniziando ad avere i primi disturbi respiratori e poi si sono messi al lavoro per risalire al punto da cui scaturiva il fumo. Dalle prime ricostruzioni, tutto sarebbe nato da un materiale isolante presente nel sottotetto. Un problema di non semplice soluzione, al momento tenuto sotto controllo da due squadre dei pompieri e che, nelle prossime ore, dovrebbe essere risolto da una ditta specializzata già contattata per l’intervento.