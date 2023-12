Fumo da una cantina la mattina della vigilia

Un principio di incendio ha scatenato attimi di paura nella mattina della vigilia di Natale tra via Santa Caterina da Siena e via del Pavone. Il tutto è accaduto all’interno di una cantina nella quale erano accatastati diversi oggetti. L’allarme è scattato intorno alle 11.30, quando alcuni passanti hanno visto il fumo salire dall’abitazione. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i sanitari del 118 e gli agenti della polizia di Stato. Per prima cosa i pompieri si sono occupati di domare il principio di incendio e mettere in sicurezza l’area interessata, piena – si diceva – di oggetti di varia natura e di rifiuti. Nel frattempo, i soccorritori si sono premurati di verificare che la casa fosse vuota. Subito dopo sono iniziati gli accertamenti per capire cosa possa aver causato l’incendio. Il trambusto ha attirato in strada diverse persone. Nel giro di un’ora i vigili del fuoco hanno riportato la situazione alla calma.