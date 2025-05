Fumo dall’appartamento, lavatrice a fuoco. Momenti di apprensione, ma nessun ferito

Una colonna di fumo che usciva da un appartamento ha generato alcuni momenti di apprensione, ieri mattina in piazza San Giorgio. Quello che inizialmente sembrava un incendio di portata rilevante, si è invece fortunatamente dimostrato un evento di dimensioni più contenute e, soprattutto, senza persone coinvolte. A prendere fuoco, stando a quanto appurato dai soccorritori una volta arrivati sul posto, è stata una lavatrice all’interno di un’abitazione. A dare l’allarme, intorno alle 11.45, sono stati alcuni passanti che hanno appunto notato il fumo fuoriuscire dall’appartamento. In piazza San Giorgio sono arrivati rapidamente i vigili del fuoco che, in pochi minuti, sono entrati nell’abitazione e hanno messo in sicurezza l’elettrodomestico. In quel momento la casa era vuota, quindi nessuno è rimasto ferito o intossicato. Al vaglio le cause all’origine dell’incendio.