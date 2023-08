‘Funambolia’, il dolore d’una madre "La tua mancanza, insopportabile"

In versi la Funambolia di Simonetta Sandri Maestri. Forse solo la poesia riesce ad esplicitare il senso di vuoto che la morte produce, soprattutto di un figlio. Così nasce la silloge Funambolia (Libeccio Edizioni), il fresco di stampa di Simonetta Sandra Maestri, dedicato al primogenito Raffaele, scomparso nel 2017. Un testo che svela un dolore universale e innaturale, che contrasta col senso di protezione e onnipotenza che la genitrice destina a chi esce dal grembo materno. "Ho dovuto imparare a strisciare come una lumaca che, dopo la pioggia, riprende la vita", spicca in quarta di copertina. Componimenti in cui racconta la sua fragilità di ‘ancora’ madre di Corrado e moglie e in cui non nega la sua ambivalenza tra vita, che a tratti pare subire, e morte, il cui pensiero la accarezza, perché avrebbe il valore, forse, di un ricongiungimento. Ad introdurre il testo è la giornalista e autrice Camilla Ghedini, che scrive. “Dove sarai andato? Io ti cerco, talvolta ho la sensazione di percepirti e mi rassicuro. Ma sarà vero? Sarà l’illusione, il bisogno, la realtà? Sarà che la tua mancanza è così insopportabile che sapere che ci sei, in una forma ancorata alla fiducia, mi dà sollievo? Questo si domanda Simonetta funambola, che guarda prima verso l’alto, poi verso la profondità che potrebbe inghiottirla. Li desidera entrambi, ha bisogno di pace, ma non sa arrendersi". La chiave è l’assenza di gravità. "Simonetta si ferma sulla fune, non prosegue, si colpevolizza per essere sopravvissuta – soppesa Ghedini –. Cosa è giusto fare? Continuare la propria esistenza o troncarla?". "Funambolia – sottotitolo ’Bilico d’amore di una madre’ – porta a riflettere sul valore della scelta più difficile, abbandonarsi all’infinito o andare avanti, farlo con nuove energie o rassegnazione". Ogni verso è intenso. "Al lettore – chiude Ghedini – arriva come un pugno alla bocca dello stomaco, toglie il respiro. Ma è un attimo, l’ossigeno ritorna, tra bisogno di speranza e necessità di pacificarsi col senso di quiete che, stanchi il corpo e la mente, prima o poi giunge, anche solo per sfinimento".