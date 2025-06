Il giallo del biologo ucciso, lunedì il funerale di Alessandro Coatti

Ferrara, 26 giugno 2025 –

A quasi tre mesi dall’orrore, è giunto il giorno del cordoglio e del commiato. Al termine di un tempo infinito, sospeso tra dubbi, sofferenza e risposte che sembravano non arrivare mai, i familiari di Alessandro Coatti, il biologo 38enne assassinato e smembrato in Colombia, potranno finalmente dire addio al proprio caro.

Il funerale del ricercatore, originario di Longastrino e diplomato ad Argenta, è fissato per lunedì alle 9 nella chiesa di San Giuliano, nella frazione argentana.

L’annuncio delle esequie è stato diffuso questa mattina dalla madre di Coatti, attraverso un post su Instagram. “Caro tesoro mio – scrive il genitore su una foto del figlio sorridente –, mi manchi da morire. Mi manca tanto la tua voce, abbracciarti e baciarti”.

Le indagini sulla morte di Coatti sono arrivate a una svolta domenica scorsa. La polizia colombiana ha arrestato quattro persone, tre uomini e una donna. Si tratta di Oswal Moisés Ospino Navarro, catturato a Medellín, Isaac Enrique Márquez Charris, fermato nel Comune di Arjona (Bolívar), Andrea Camila Berdugo Escorcia, presa a Bogotá Dc e Brian Augusto Cantillo Salcedo, arrestato a Santa Marta. Nel corso delle indagini sono stati inoltre spiccati undici mandati di perquisizione.

Si tratta – secondo gli inquirenti – di una banda specializzata in rapine ed estorsioni già identificata alcune settimane fa. I malviventi che avrebbe adescato Coatti sfruttando un sito internet di incontri allo scopo di derubarlo. L’ipotesi principale degli investigatori è che la situazione sia sfuggita di mano ai rapitori e degenerata tragicamente nella morte del ricercatore, forse ‘colpevole’ di aver visto il volto di uno dei suoi assalitori.

A quel punto sarebbe stato ucciso e smembrato allo scopo di ostacolare le indagini. Non si esclude che, nelle prime fasi dell’agguato, possa essere stato drogato.

Sulla vicenda stanno indagando anche gli inquirenti italiani (il fascicolo è ancora contro ignoti). Mercoledì a Ravenna è stata eseguita l’autopsia sui resti del biologo (l’incarico è stato affidato al medico legale veronese Dario Raniero) e oggi sono trapelate le prime indiscrezioni sui risultati. Stando alle prime risultanze, l’accertamento è stato inficiato dalle condizioni del corpo generate dallo stato di decomposizione, dai trattamenti conservanti applicati fino a oggi e dal precedente esame autoptico eseguito a Bogotà. L’assenza di alcuni tessuti fondamentali ha impedito di determinare una precisa causa di morte, anche se gli smembramenti sono apparsi successivi al decesso. Al momento non è stato rinvenuto il verbale della precedente autopsia, secondo la quale Coatti era stato ucciso con un corpo contundente. In ogni caso, sono stati prelevati alcuni campioni per successive indagini anche di natura genetica e tossicologica.

I genitori del ricercatore, Gabriele Coatti e Sandra Lovato, si sono affidati all’avvocato Gabriella Azzalli per seguire l’indagine sul delitto del figlio. "L’intera comunità dei Comuni di Argenta e di Alfonsine non mancherà di dimostrare la vicinanza, l’affetto e la stima nei confronti di questa famiglia che sta affrontando una prova che non potrebbe essere più dura – ha dichiarato il legale –. Credo che occorrerà tempo per comprendere appieno quanto è andato perduto con la scomparsa di Alessandro. Senza alcun dubbio avevano detto bene i suoi insegnanti del liceo scientifico, quando hanno pubblicamente affermato che la mattina dopo quel maledetto giorno il mondo si è risvegliato più povero. Non disperdere tanta ricchezza umana e di sapere dovrà essere l’obiettivo comune”.