Ferrara, 18 agosto 2018 - Oltre quattrocento persone, questa mattina, hanno dato l’addio al piccolo Filippo Partigiani, il bimbo di dieci anni morto in un incidente stradale in via Fabbri. Ad attendere il feretro davanti alla chiesa della Sacra Famiglia c’erano le bandiere e i musici della contrada Borgo di San Luca, dove il bimbo era attivo come tamburino.

FIlippo, che abitava con i genitori a Sant'Egidio e frequentava la scuola a Gaibanella, è rimasto vittima del violento scontro fra l'auto guidata dalla madre sotto un fitto temporale e il parapetto stradale che la macchina ha sfondato, terminando la sua corsa in un fosso che fiancheggia un campo di mais.

Mamma Graziella e papà Stefano, stravolti dal dolore, hanno accompagnato il loro piccolo nel suo ultimo viaggio. La madre, prima della fine della funzione, con voce rotta dalla commozione ha letto la poesia ‘I figli sono come aquiloni’. Al termine della cerimonia sono state liberate al vento decine di palloncini bianchi e arancioni.