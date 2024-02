L’addio a Gaia tra lacrime e palloncini bianchi: "Imparate dal suo coraggio, non arrendetevi"

Ferrara, 29 febbraio 2024 – Anche ieri il cielo piangeva come nel giorno della scomparsa di Gaia Guidoboni, a soli 20 anni strappata alla vita da una malattia che, sconfitta una volta, non le aveva però dato scampo al ripresentarsi nonostante la lotta della giovane. C’erano tutti ieri all’ultimo saluto riempiendo la chiesa di XII Morelli, gli amici della scuola e quelli di paese, alcuni con un braccialetto rosa ‘perché lei amava questo colore’, l’associazione Valentina di cui era una fondatrice, il sindaco Edoardo Accorsi in fascia tricolore. Gaia era stata anche una delle promotrici e poi tra le fondatrici anche di Renazzo Soccorso e sono stati loro che, all’arrivo del feretro, l’hanno sorretta portandola in chiesa. E dietro, mamma Barbara, con un dolore devastante nel cuore, per aver perso ciò che di più prezioso aveva, ma forte cercando di mantenere la promessa fatta alla figlia.

"Oggi chi è triste rende vano quello che è stato il suo combattere quotidiano e il suo non voler vedere ‘piagnoni’ – ha detto Don Marco Ceccarelli – oggi celebriamo l’orgoglio, la forza del non arrendersi e non la sconfitta. E impariamo una lezione importante: Gaia ha combattuto per avere anche solo 1 ora in più e noi che siamo qui, non dobbiamo sprecare più nemmeno un giorno e trasformare ogni istante in un miracolo. Anche Gaia con me ne ha fatto uno: l’ho vista oggi, così bella ed elegante, vestita di nero mentre io avevo i sandali sfondati e allora ho voluto ascoltare Michele Bravi, capendo perché le piaceva tanto e che a volte Gesù parla anche attraverso la musica. E ora starà accogliendo Gaia in paradiso canticchiando quei brani che lei amava". E le parole di Giordana Govoni di Anffass, dove lavora mamma Barbara: "Il dono della maternità è stato per lei una grazia immensa e al tempo stesso un dolore che nessuna madre dovrebbe conoscere. Facciamole sentire amore attraverso tutte le persone le stanno accanto, lenendo la sofferenza".

E toccanti le parole di Coccinella Gialla parlando di ‘verità inaccettabili che non dovrebbero esistere’ ma anche di come Gaia sia stata ‘forte e coraggiosa davanti a un avversario invincibile, esempio di lotta e aiuto concreto agli altri e di amore, quello con la mamma, che andrà oltre la morte’ così come gli amici che l’hanno ricordata nei momenti insieme ‘mostrandoci sempre le cose sotto un’altra prospettiva’ ricordando ‘il suo sorriso e la sua risata’, dicendo che ora ‘per vederti alzeremo gli occhi cercando la tua stella’. Bellissimo e dal grande significato, anche la presenza del maggiore dei carabinieri Roberto Petroli con due carabiniere che, al termine della cerimonia, si sono stretti in un abbraccio a mamma Barbara. E’ sulle note delle canzoni di Michele Bravi che Gaia amava tanto che il feretro ha lasciato la chiesa. Tutti insieme, ascoltando ‘La vita breve dei coriandoli’, sulle parole ‘di cosa sono fatti gli angeli’, gli amici più stretti e la mamma hanno liberato in cielo dei palloncini rosa.