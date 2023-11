"Funi e la lezione del realismo visionario"

"Un artista con un’idea alta della scuola e dell’insegnamento, che valorizzava allo stesso modo allievi e allieve". Nel secolo (per lo più) astratto e concettuale dell’arte per eccellenza, il Novecento, asserire che Achille Funi fosse uno dei maestri più moderni in circolazione, con la sua fedeltà alla forma, con la sua venerazione per l’antico, potrebbe sembrare un controsenso. Come evidenziato da Elena Pontiggia (Accademia di Brera, Politecnico di Milano) nel suo libro, proprio perché guidato dalla passione, Funi ha insegnato ai suoi allievi ad essere se stessi e a sviluppare le proprie potenzialità: un messaggio attualissimo, alla base della sua esperienza a Brera. ‘Achille Funi. Un maestro a Brera’ (Libri Scheiwiller) è l’opera che Pontiggia presenterà oggi, alle 17, a Palazzo dei Diamanti.

Elena Pontiggia, cosa pensa della mostra di Funi di Palazzo dei Diamanti?

"È una grande mostra, di grande impegno, con tutti i maggiori capolavori di Funi: dà un’idea completa e importante del maestro ferrarese. Bisogna fare i complimenti a Nicoletta Colombo, Serena Redaelli e a Chiara Vorrasi, che l’hanno curata".

È una mostra di cui Ferrara aveva bisogno: la città spesso si dimentica di Funi

"Sì, anche perché se c’è un pittore tra i moderni realmente ferrarese, questo è proprio Funi, che ha assimilato la grande lezione di Palazzo Schifanoia, ovvero di un realismo visionario. Sembrano due termini in contraddizione, ma non è così. A ben guardare, per esempio, a Schifanoia vediamo dei cigni che sembrano usciti da un lago moderno, ma che allo stesso tempo trasportano un carro trionfale: sono animali e, insieme, creature del mito. Accade anche in Funi: c’è il senso del mito, ma anche della concretezza, della realtà, del peso, del volume e della massa delle cose, della forma piena e compiuta".

Parliamo del suo libro su Achille Funi. Di che progetto si tratta?

"Il libro è promosso dall’Accademia di Brera, dove Funi ha insegnato a lungo, ha creato la prima cattedra di affresco in Italia ed è stato direttore. Si tratta di una biografia scritta da uno storico dell’arte, quindi non romanzesca, ma cronologica, accompagnando Funi nei momenti principali della sua vita, leggendo le opere principali che ha dipinto".

Più nello specifico, in cosa consiste l’esperienza di Achille Funi a Brera?

"Funi desiderava insegnare la tecnica dell’affresco. Era proprio il suo scopo. In una lettera al ministero dice che avrebbe anche rinunciato allo stipendio, pur di poter insegnare l’affresco. Era un innamorato dell’affresco e sapeva quanto fosse difficile la tecnica: lascia un tempo limitato e l’artista deve poter padroneggiare forma e colore senza ripensamenti. Quindi, nel 1940, ottiene la cattedra di affresco, che nominalmente si chiamava scenografia. Non è stato il più grande maestro di Brera, che ha visto artisti anche maggiori, come Carrà, ma è stato il miglior maestro: non voleva condizionare i propri allievi, bensì li aiutava ad aiutare se stessi. Non è scontato. Suoi allievi sono stati Grazia Varisco, Gianni Colombo, Adami. Ha coltivato le personalità di artisti tra loro molto diversi".

Come scrive lei, non creava repliche di se stesso

"Lasciava molta libertà agli studenti. Per di più, in tempi in cui la donna veniva sempre vista come una dilettante, una ospite casuale nel mondo dell’arte, Funi – l’hanno testimoniato unanimi i suoi allievi – non faceva alcuna discriminazione tra allievi e allieve".