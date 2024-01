Funi, l’uomo e l’artista attraverso le testimonianze di amici e allievi

Prosegue il ciclo di incontri che accompagna la mostra ’Achille Funi. Un maestro del Novecento tra storia e mito’. Domani alle 17, presso la Sala Rossetti di Palazzo dei Diamanti l’appuntamento è con Serena Redaelli (nella foto), una delle curatrici della mostra, che proporrà un intervento dal titolo Funi: l’uomo e l’artista attraverso le testimonianze scritte e orali di amici e allievi. La conferenza racconterà la figura di Achille Funi non solo come pittore, ma anche e soprattutto come uomo attraverso testimonianze inedite o poco note di amici, allievi e critici d’arte che hanno avuto modo di conoscerlo da vicino. Il materiale che sarà presentato in occasione di questo intervento attinge principalmente, pur se non unicamente, dall’Archivio Achille Funi. Si tratta di scatti inediti che ritraggono l’autore nella sua quotidianità, interviste a suoi allievi, audio-interviste a personalità a lui legate da sinceri legami di amicizia, testimonianze scritte di celebri critici d’arte come Raffaele de Grada jr. e Raffaele Carrieri, che lo hanno conosciuto personalmente. Saranno anche proiettati rari filmati d’epoca. La conferenza sarà inoltre un’occasione per chiarire alcuni luoghi comuni relativi all’attività di Funi. Il ciclo di incontri proseguirà il 18 gennaio con Chiara Vorrasi, co-curatrice della mostra e conservatrice responsabile delle Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara, con una conferenza dal titolo Achille Funi e le suggestioni di Cézanne, Picasso e Derain.

Entrata libera fino ad esaurimento posti. Info: www.palazzodiamanti.it, 0532 244949