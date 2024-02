Funi, oltre 18mila i visitatori della mostra. Bene gli studenti, molti gli emiliani e i veneti

Sono stati 18.339 i visitatori della mostra Achille Funi. Un maestro del Novecento tra storia e mito allestita al Palazzo dei Diamanti e organizzata da Ferrara Arte e Servizio musei d’arte del Comune, con il patrocinio della Regione e il sostegno di Eni. Quella su Funi, nata da un’idea di Vittorio Sgarbi e curata da Nicoletta Colombo, Serena Redaelli e Chiara Vorrasi, è stata la più grande e completa antologica mai dedicata al maestro negli ultimi cinquant’anni: ha presentato infatti oltre 130 opere, tra dipinti, acquerelli, disegni e cartoni preparatori per affreschi e mosaici, provenienti da importanti collezioni pubbliche e private, italiane e straniere. "Si è offerta al pubblico – spiega Ferrara Arte – un’occasione unica per conoscere l’intero percorso dell’artista, che ha attraversato da protagonista i principali movimenti che hanno caratterizzato la cultura italiana della prima metà del XX secolo: dalle ricerche futuriste alle poetiche del Realismo magico, dal dialogo con la Nuova Oggettività al moderno classicismo del gruppo “Novecento” fino al muralismo degli anni Trenta". Nell’ottica di valorizzazione del patrimonio cittadino la mostra ha avuto il merito di accendere l’attenzione sulla Sala dell’Arengo del Palazzo Municipale, dove Funi ha realizzato tra il 1934 e il 1937 il ciclo di affreschi col Mito di Ferrara, uno dei capolavori indiscussi della decorazione del Novecento. Grazie a questa sinergia è stato possibile dunque promuovere la visita e la conoscenza di questo splendido luogo consentendo al pubblico di scoprire uno spazio ancora poco noto della città. Inoltre l’esposizione ha avuto una naturale estensione al Museo Archeologico Nazionale, dove è stata allestita la rassegna Il tempo immaginato. Achille Funi tra archeologia, storia e modernità, che chiuderà il 17 marzo. Sui 18mila ingressi, i biglietti venduti in prevendita sono stati complessivamente 5.369, mentre i restanti sono stati acquistati presso la biglietteria di Palazzo dei Diamanti. Dai questionari di gradimento emerge che il 79,59% è venuto a Ferrara appositamente per visitare la mostra. La rassegna è stata molto apprezzata dai gruppi scolastici: sono state 84 le classi in mostra per un totale di 1.876 studenti coinvolti soprattutto di Ferrara e provincia. Com’è andata? Prenotazioni e prevendite In totale i biglietti venduti in prevendita sono stati complessivamente 5.369. Di questi, a usufruire della prenotazione organizzandosi in gruppi sono state 3.942 persone. La rassegna ha ottenuto un buon riscontro anche dai gruppi scolastici: 84 le classi in mostra per un totale di 1.876 studenti di cui 437 delle superiori, 704 delle elementari, 686 medie e 49 delle materne. Dai dati emersi dai questionari (su un campione di 2.484 aderenti su oltre 18 mila visitatori), oltre la metà è giunta dall’Emilia-Romagna (56,24%), seguita dal Veneto (13,61%), Lombardia, Lazio e Toscana (rispettivamente 8,45%, 4,11% e 3,95%). La maggioranza del pubblico proviene da Ferrara, 27,37%, seguita da Bologna con il 15,70%. Il 79,59% degli intervistati ha dichiarato di essere venuto appositamente a Ferrara per vedere la mostra. Positivo il bilancio del programma di iniziative didattiche e culturali e l’accoglienza riservata agli incontri dedicati ai docenti così come il fumetto digitale Achille e il drago a cura di Arianna Pavoncello e Michela Rossi.