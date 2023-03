Funky, soul e tradizione jazz Donald Harrison da New Orleans

Big Chief Donald Harrison è un master del National Endowment for the Arts, in quanto rappresenta una delle massime autorità della musica di New Orleans, sua città natale, crocevia di culture musicali migranti e culla del jazz. Stasera alle 21.30 si esibirà al Torrione (via Rampari di Belfiore) in quartetto con Dan Kaufman al pianoforte, Nori Naraoka al contrabbasso e Brian Richburg alla batteria. Cresciuto musicalmente accanto ad Art Blakey, Roy Haynes e Jack McDuff, collaboratore assiduo di Terence Blachard, in Harrison convivono le molteplici anime della musica afroamericana e caraibica declinate in tutte le loro possibili combinazioni.

Harrison ha dato vita, infatti, a tre influenti stili di jazz. A soli diciannove anni, un jazz moderno tratto dalla tradizione di New Orleans, pubblicando contemporaneamente la sua composizione New York Second-Line. A metà degli anni ‘80 ha creato il Nouveau Swing, un caratteristico suono che fonde il ritmo swing del jazz moderno con la musica hip-hop, funk e soul. Negli anni ‘90 ha registrato successi nel genere smooth jazz. Gli anni 2000 vedono Harrison esplorare il jazz attraverso la lente della fisica quantistica, trasportando la musica da uno stato bidimensionale a uno quadridimensionale. Harrison vanta oltre 200 registrazioni ed è stato mentore di diversi artisti quali The Notorious Big, Jon Batiste, Christian Scott ed Esperanza Spalding.