Fuori dal ritiro per incontrare la ex

Donato Denis Bergamini, 27 anni, fu ucciso il 18 novembre del 1989 in provincia di Cosenza. Il suo corpo senza vita trovato sulla strada statale Jonica, davanti a un camion un Fiat 180, sotto il quale Denis si sarebbe gettato per suicidarsi. Questa la versione che fin da allora e ancora oggi racconta l’unica testimone oltre il camionista Raffaele Pisano, la ex fidanzata Isabella Internò. Versione che oggi è stato dimostrato essere falsa. La stessa Isabella, secondo quanto ricostruito nel corso della terza inchiesta, quella che ha portato il pm Luca Primicerio a chiedere e ottenere il rinvio a giudizio per omicidio volontario, lo avrebbe attirato in un tranello, facendolo uscire dal ritiro con il Cosenza che il giorno dopo avrebbe dovuto affrontare la partita contro il Messina. Lo ha attirato fuori con la scusa di chiarire anche con la famiglia la loro situazione, peraltro molti mesi dopo che il rapporto era concluso. Entrambi poi con la Maserati bianca di Denis hanno raggiunto Roseto Capo Spulico, a più di cento chilometri di distanza da Cosenza, per parlare. Poi lui, secondo Isabella, a un certo punto disperato per la fine della relazione si sarebbe gettato sotto il camion. Ricostruzione oggi smentita dal processo.