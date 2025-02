"Fuori dalla Zls? Scelta frettolosa. Abbiamo tutte le carte in regola"

Portomaggiore è stato escluso dalla ZLS, la Zona Logistica Semplificata Emilia-Romagna, una serie di aree artigianali e industriali legate tramite infrastrutture al porto di Ravenna; le aree incluse all’interno della ZLS godranno di particolari misure di semplificazione e agevolazione, con lo scopo di promuovere investimenti e conseguente sviluppo economico. Argenta e Ostellato assieme ad altri 3 comuni del Ferrarese sono dentro: tutti gli altri sono fuori. Considerazione che non consola il gruppo Centrodestra civico per voce del capogruppo Elisa Cavedagna, che in un’interrogazione chiede "quali sono le motivazioni e i criteri che hanno determinato l’esclusione di Portomaggiore dalla ZLS e quali azioni intende adottare l’amministrazione comunale per verificare un allargamento, includendo anche Portomaggiore". Il sindaco Dario Bernardi ha definito l’esclusione "frettolosa".

E argomenta: "Siamo fermamente convinti che Portomaggiore debba essere inclusa nella ZLS e che questa sia una opportunità anche e soprattutto di carattere incentivante e promozionale; per questi motivi avviammo contatti già con l’assessore regionale Corsini in occasione della sua visita a Portomaggiore, nell’ottobre del 2023. Allora ci era stato detto che le possibilità, in termini di "ettari ancora disponibili" c’erano, ma era comunque tutto fermo in attesa della decisione del governo di istituire effettivamente la ZLS. In seguito al decreto e al rinnovo della Giunta regionale. Abbiamo avviato contatti assieme al consigliere regionale Marcella Zappaterra con l’assessore competente Irene Priolo e c’è già stato un primo incontro. L’atteggiamento è stato di conferma delle possibilità di inclusione e dunque l’amministrazione continuerà a sollecitare l’inclusione dell’area artigianale del Persico innanzitutto e delle altre aree produttive di Portomaggiore". Il primo cittadino non dispera in un ravvedimento: "Le ZLS mi paiono ancora in fase embrionale, a meno che il Governo non decida di finanziare in misura maggiore questi incentivi. Ricordo anche che questa amministrazione ha introdotto un importante incentivo quest’anno, di agevolazione Imu per i fabbricati di nuove imprese che si insediano o si trasferiscono su tutto il territorio comunale, o si ampliano aumentando l’occupazione".

Franco Vanini