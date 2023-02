’Fuori tutto’ in centro Nel weekend le offerte delle tante attività

Tutto è pronto a Portomaggiore per "Fuori tutto!", la bella iniziativa che coniuga l’esigenza dei commercianti di realizzare un profitto a stagione di vendita ormai agli sgocciali e per i consumatori di fare buoni affari. Si terrà venerdì e sabato prossimi (24 e 25 marzo) nel centro storico della cittadina, organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con l’amministrazione comunale.

"La formula è quella che si è rivelata vincente in questi anni – spiega il presidente della Pro Loco, Giovanna Toschi – con la merce esposta in via straordinaria all’esterno delle varie attività che partecipano, con sconti e occasioni". L’iniziativa sarà attiva dalle 8 alle 20 dei due giorni dell’iniziativa; in caso di maltempo sarà rinviata al fine settimana successivo, il 3 e 4 marzo.

"E’ un momento che consente ai commercianti, soprattutto di abbagliamento e di calzature ma non solo, di eliminare l’invenduto – interviene l’assessore al Commercio, Enrico Belletti – al termine dei saldi, proponendo a prezzo di realizzo le rimanenze di magazzino. Fuori tutto! in questi anni si è stabilizzato; l’anno scorso è stato un successo e ci aspettiamo il bis, visto che per fortuna la pandemia è in arretramento. Tanto che sono attesi anche potenziali clienti anche dai comuni vicini". La Pro Loco si conferma un motore inesauribile di iniziative per promuovere il paese e le sue eccellenze.

f. v.