Fuoriuscita di gasolio a Goro: lavori costosi, negozio storico chiuso

Servirà un milione e 600mila euro per risolvere il problema che si trascina dallo scorso novembre creando chiusure di attività vicino al porto di Goro. Una vicenda che vede, ad ogni marea, affiorare nafta dal piazzale del porto e creare enormi problemi ai commercianti. La Regione per ora ha erogato 800mila euro per cercare di attenuare il problema. Intanto, sono state inserite della paratie di ferro per evitare che arrivi l’acqua al piazzale.

Fra le attività chiuse a causa della nafta, lo storico negozio di alimentari, aperto da quasi un secolo. "Anch’io sono nelle stesse condizioni – spiega il titolare del bar al Porto, in piazzale Pertini, Edgardo Mantovani, ’Eddy’ per gli amici (nella foto) – la scorsa settimana la ditta era venuta con dei georadar, forse per individuare quali tubature asportare del vecchio distributore di carburanti, poiché all’interno c’è nafta. Invece è stato un disastro, come ha evidenziato anche il responsabile dell’Arpae, perchè è fuoriuscita acqua marina, rischiando di creare degli allagamenti". A sostegno di una soluzione è stata promossa una petizione che ha raccolto quasi 800 firme.

"Era venuto anche il signor Prefetto – spiega Eddy – per fare il punto sull’enorme problema del granchio blu e mi aspettavo che potesse aiutarci facendo un passaggio anche su questa problematica. Siamo disperati, poichè col caldo l’aria è irrespirabile. Tutto questo non giova alla salute – conclude sconfortato Mantovani – e auspico una soluzione che riporti la serenità a tutti i goresi".

cla.casta