Furbetti dei rifiuti, sanzioni per 18mila euro

COMACCHIO

Nel comacchiese continua la ‘battaglia’ contro un fenomeno di inciviltà. La polizia locale, nell’ambito dei controlli per la prevenzione e il contrasto all’abbandono dei rifiuti sul territorio del Comune, ha svolto infatti un’intensa attività di prevenzione e repressione, posizionando nelle aree maggiormente soggette al fenomeno le apparecchiature di videosorveglianza mobili e ricollocabili denominate fototrappole. Grazie al lavoro svolto, è stato possibile accertare complessivamente 86 violazioni amministrative, per un importo complessivo di circa 18.000 euro, a carico di soggetti che hanno abbandonato rifiuti ingombranti di ogni genere (mobili, elettrodomestici, materiale di risulta da lavorazioni, ecc...). Oltre alle sanzioni amministrative, per due titolari di imprese è scattata la denuncia penale in quanto il materiale abbandonato era riconducibile all’attività di impresa svolta. Il sindaco di Comacchio Pierluigi Negri si congratula con il Comandante della polizia locale Paolo Claps per l’ottimo lavoro svolto e ribadisce l’impegno dell’amministrazione nella ferma azione di contrasto al malcostume legato all’abbandono dei rifiuti. "Ritengo fondamentale - osserva il primo cittadino - il rispetto dell’ambiente, che si traduce in rispetto per le persone. Il patrimonio è da tutelare e da proteggere".