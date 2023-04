Furbetti del reddito di cittadinanza a Ferrara: sottratti allo Stato 130mila euro

Ferrara, 19 aprile 2023 – Presi i ‘furbetti’ del reddito di cittadinanza, soprattutto stranieri che, pur non avendo i requisiti, percepivano il contributo. I finanzieri del comando provinciale di Ferrara, in collaborazione con l’Inps, hanno individuato, da inizio anno, 17 ‘furbetti’, in prevalenza stranieri, che hanno illecitamente ottenuto il reddito di cittadinanza, utilizzando dichiarazioni e documenti falsi.

Il danno accertato per le casse dello Stato, ammonta a circa 130mila euro. In particolare, sono 11 i cittadini stranieri, nigeriani e rumeni, tutti residenti a Ferrara, denunciati per aver falsamente autocertificato, nelle istanze prodotte tramite vari centri di assistenza fiscale, di essere da lungo periodo di tempo residenti in Italia, per ottenere il sussidio.

La normativa, infatti, richiede, per i cittadini stranieri, la sussistenza di un doppio requisito per ottenere il reddito di cittadinanza: la residenza in Italia da almeno 10 anni (di cui gli ultimi 2 in modo continuativo al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio erogato) e il possesso della cittadinanza di un Paese U.E. o di un permesso di soggiorno permanente o di lungo periodo (per gli extra comunitari).

Tra le persone controllate che hanno illecitamente percepito la misura di sostegno, alcune risultano presenti in Italia da non più di un anno e mezzo. Oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica di Ferrara, gli 11 percettori sono stati segnalati all'Inps per la revoca del contributo e per il recupero delle somme già erogate, che ammontano ad una somma complessiva di circa 55mila euro e di altre, richieste, ma non ancora incassate per circa 14mila euro.

Gli altri 6 casi di indebite percezioni del sussidio accertate in provincia, tutti segnalati all’Autorità Giudiziaria, riguardano ulteriori fattispecie, diverse da quella del requisito della residenza decennale, ma sempre viziate all’atto della presentazione delle domande, da dichiarazioni non veritiere: sono 4 soggetti (2 italiani e 2 pakistani) che hanno ottenuto il reddito di cittadinanza non dichiarando l’effettivo reddito e il patrimonio del rispettivo nucleo familiare di riferimento né la composizione di quest’ultimo, un italiano condannato per spaccio di sostanza stupefacenti, reato, per il quale, in caso di condanna definitiva è espressamente prevista l’esclusione per l’accesso alla misura di sostegno, e in ultimo un nigeriano che ha falsamente dichiarato essere disoccupato ma in realtà risultava essere titolare di partita Iva. Per le 6 posizioni irregolari individuate, le somme illecitamente riscosse segnalate all’Inps per il recupero, ammontano a circa 50mila euro, alle quali si aggiungono altri 10mila euro ancora da corrispondere.