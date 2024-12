Furgone contro tir, grave il conducente. Traffico paralizzato e lunghe code in A13

Un tamponamento tra un furgone e un camion ha causato un ferito e lunghe code lungo l’autostrada A13. L’incidente si è verificato intorno all’ora di pranzo di ieri sulla carreggiata direzione Bologna, in territorio ferrarese. Per cause in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia stradale di Altedo, un furgone condotto da un 43enne originario dello Sri Lanka ha tamponato un tir che percorreva la stessa corsia poco più avanti. L’impatto è stato violentissimo, e l’abitacolo del mezzo si è accartocciato su se stesso. Sul posto sono corsi i sanitari del 118 con l’elisoccorso, i vigili del fuoco e la Polstrada. I pompieri hanno liberato il ferito dalle lamiere del furgone, affidandolo poi alle cure del personale medico. Nell’urto ha riportato ferite piuttosto gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. È stato trasportato all’ospedale di Cona dove si trova tuttora ricoverato. L’incidente ha creato rallentamenti e lunghe code per il tempo necessario ai soccorsi e alla messa in sicurezza della carreggiata. Nel lungo serpentone formatosi dopo lo scontro, si sono poi verificati altri due incidenti – entrambi meno gravi del primo –, uno con feriti lievi, l’altro con solo danni ai veicoli coinvolti. Le ore di passione lungo la A13 si sono concluse soltanto nel pomeriggio quando, ultimati i lavori di recupero dei mezzi danneggiati, la circolazione sulla carreggiata sud è tornata finalmente alla normalità.

f. m.