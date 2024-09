Furgone contro una moto. Centauro grave a Cona

Lo scontro e la caduta. Il grave incidente si è verificato ieri, introno alle 19, sulla strada provinciale che collega Bondeno a Burana, in prossimità di una curva e vicino all’impianto della bonifica. Per cause ancora in corso di accertamento, sono entrati in collisione un furgone Mercedes Vito e una moto Ducati. Ad avere la peggio è stato ovviamente il motociclista, volato rovinosamente sull’asfalto. Si tratta di un uomo di 66 anni di Sermide che era diretto a Bondeno. Uno scontro tremendo. Immediata la chiamata ai soccorsi da parte degli automobilisti che stavano sopraggiungendo. Le condizioni del motocilista sono apparse subito gravi. L’uomo era cosciente, ma presentava una profonda ferita a una gamba. Da qui l’arrivo dell’ambulanza e, dopo i primi soccorsi, la chiamata all’elisoccorso. Di fronte ad uno scenario di tale gravità, l’elisoccorso si è alzato in volo da Bologna ed è atterrato in un campo vicino. Il motociclista è stato poi trasportato all’ospedale di Cona.

L’autista del Vito era disperato, piegato a terra per lo choc, afflitto dallo scenario che gli si era presentato di fronte. Saranno i carabinieri, impegnati nei rilievi, a documentare minuziosamente l’accaduto e a svolgere le indagini del caso. La priorità, nei primi attimi, erano i soccorsi. La strada provinciale è stata chiusa al traffico per un paio d’ore. Successivamente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento dei volontari di Bondeno per rimuovere i mezzi. Quel tratto di strada è tristemente noto alle cronache, essendo stato purtroppo altre volte scenario di incidenti gravi, anche mortali.