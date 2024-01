Furgone in fiamme, ipotesi dolosa

RIPAPERSICO

Sta scatenando un vespaio l’incendio di un furgone che si è verificato l’altra sera, poco oltre il centro abitato di Ripapersico, sulla provinciale che porta a Consandolo. L’episodio è avvenuto tra le 21 e le 22.30.

Le perplessità e anche le preoccupazioni sono in relazione alle modalità in cui si è verificato l’incendio, che potrebbe essere di natura dolosa. Ipotesi su cui stanno lavorando i vigili del fuoco del distaccamento di Portomaggiore, che sono intervenuti giovedì sera a Ripapersico unitamente ai carabinieri della Compagnia di Portomaggiore. Indagini per capire il tipo di innesco, per poter così risalire a chi potrebbe avere appiccato il rogo doloso.

L’ultimo incendio doloso che si verificò a Portomaggiore risale a due anni fa, quando fu dato alle fiamme il bar Grillo, in viale Cesare Battisti.