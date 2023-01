Furgone investe una donna in piazza Buozzi Trasportata all’ospedale di Cona non è grave

Furgone investe una donna,

ferita e trasportata in ospedale, non è grave. Paura nel centro di Pontelagoscuro. L’incidente è successo verso le 8.30 in piazza Bruno Buozzi, secondo la ricostruzione dei fatti, in fase di accertamento, una donna poco più che settantenne, aveva appena parcheggiato l’auto. A quel punto, mentre stava attraversando per raggiungere il panificio, un furgone proveniente da via Braghini durante la svolta l’ha colpita. La donna è caduta violentemente a terra, il conducente del mezzo si è fermato. Sono partiti subito i soccorsi molto tempestivo l’arrivo del personale sanitario del Suem 118, che si è adoperato per le prime cure. La donna è rimasta sempre vigile, sangue dal naso ed ha riportato alcuni traumi specificamente alle gambe, tali da rendere necessario il trasporto in ambulanza all’ospedale di Cona, per accertamenti e verificare la presenza di possibili fratture agli arti, le sue condizioni non sono gravi. In loco si è recata una pattuglia della polizia municipale.

Mario Tosatti