Furgone si ribalta nel canale Conducente salvo per miracolo

Il tempestivo soccorso di carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118 ha evitato il peggio, liberando il conducente di un furgone che era finito fuori strada e si era ribaltato sulla fiancata destra in un canale di scolo. Il fatto è avvenuto domenica attorno alle 10.30, lungo la strada Statale Romea, all’altezza di Lido degli Estensi. Dopo aver ricevuto la segnalazione dell’incidente e relativa richiesta di soccorso, una pattuglia dei carabinieri della stazione di Lido degli Estensi, impegnata in un servizio di controllo del territorio, si è recata sul posto.

I militari, dopo aver forzato con un utensile di ferro la portiera sul lato sinistro del mezzo non interessata dall’impatto e non immersa nel canale, sono riusciti a mantenere il conducente del veicolo, dolorante e impossibilitato a muoversi a causa del trauma, in posizione di sicurezza per evitare che l’acqua (che nel frattempo aveva parzialmente invaso l’abitacolo) potesse causarne l’annegamento. Poco dopo, con l’ausilio dei vigili del fuoco del distaccamento di Porto Garibaldi e dei sanitari del 118 dell’ospedale del Delta di Lagosanto, l’autista che stava effettuando un trasporto per conto di una azienda alimentare di Cesena, è stato estratto dal parabrezza già infranto dai carabinieri.

Il 58nne campano, successivamente, è stato affidato alle cure dei sanitari ed è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di Cona per le cure del caso. Nel frattempo, il furgone è stato recuperato dal soccorso stradale e la viabilità ripristinata in pochi minuti.