Furti a raffica al cimitero colpito dal maltempo

Un cimitero aperto, squarciato dal maltempo del 17 e 19 agosto. Mura divelte, cadute sulle tombe. Pareti che non ci sono più. E adesso i ladri ci mettono tutta la crudeltà di chi arraffa, prende e ruba. Succede a Settepolesini. l cimitero di Settepolesini, già colpito dal maltempo di agosto che ha provocato il completo crollo dei muri laterali di delimitazione e la conseguente rottura di alcune lapidi e tombe in marmo, è stato negli ultimi giorni oggetto di furto. Segnalazioni che si moltiplicano, che raggiungono gli uffici del municipio e le forze dell’ordine. Le famiglie non ci stanno a subire e tacere.

L’amministrazione comunale ascolta e prende in mano la situazione. La vicenda non passa inosservata. "Ad essere divelte e rubate, principalmente – spiegano dagli uffici comunali che hanno ricevuto le segnalazioni - sono state una dozzina di statue in metallo, di altezza fra i 30 e i 50 centimetri, collocate accanto alle tombe di alcuni defunti". Il metallo. Ferro e rame che se rivenduti hanno un valore. Non solo, l’autore o gli autori del fatto infatti hanno anche sottratto svariati portavasi in rame. "Un atto esecrabile e totalmente irrispettoso nei confronti di chi è sepolto nel camposanto di Settepolesini e di tutti i parenti dei defunti – tuona il sindaco Simone Saletti –. Siamo al lavoro per cercare di ricostruire i fatti, ma in ogni caso siamo di fronte a un episodio deprecabile, oltre che a un vero e proprio reato". L’assessore alla sicurezza Ornella Bonati, che è residente nella frazione e che ha vissuto i danni del maltempo personalmente, con muri crollati sulle tombe dei propri cari, è da subito stata vicina ai compaesani, seguendo passo a passo ogni segnalazione, ogni richiesta di danni, ogni fatto avvenuto. E di fronte a questo scempio è mortificata e arrabbiata: "In questi giorni abbiamo sentito diversi parenti dei defunti – racconta - amareggiati dai fatti. Faremo il possibile per chiarire la vicenda".

Indagini che non si fermano. Così come prosegue la ricerca di far ‘quadrare’ un progetto che dopo il maltempo ha squarciato i muri di protezione di un cimitero che resto aperto tra i campi. Dove la rete provvisoria messa dagli addetti, non basta di certo. Men che mai a tenere lontani i ladri. Un camposanto tra i campi. Avvolto dal silenzio ma anche dalla desolazione. Al quale si può accedere agilmente. Dopo i crolli di agosto questo luogo merita attenzione. Incontra sentimenti e preghiere, che i ladri violano.

Claudia Fortini