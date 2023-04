Furti a Torino, una trentenne arrestata a Estensi

LIDO DEGLI ESTENSI

Sottoposta alla detenzione domiciliare, con l’autorizzazione a uscire solamente due ore al giorno per far fronte alle proprie esigenze quotidiane, una trentenne marocchina è stata arrestata nel pomeriggio di mercoledì dai carabinieri di Lido degli Estensi. Sulla donna, che da qualche tempo risiede nella località balneare comacchiese, pendeva l’esecuzione di una sentenza di condanna a pena definitiva della reclusione (commutata in detenzione domiciliare), emessa nei mesi scorsi dal magistrato di sorveglianza del Tribunale di Torino. La trentenne, infatti, doveva scontare una pena di quattro mesi di reclusione, in quanto era stata giudicata colpevole di furti compiuti nel 2015 a Torino, cui è seguita la condanna da parte dell’Autorità giudiziaria del capoluogo piemontese, con sentenza passata in giudicato nel 2019. Quindi, nel pomeriggio di mercoledì, gli uomini dell’Arma della Stazione di Lido degli Estensi hanno dato esecuzione all’arresto. Una volta ottemperate le formalità relative al provvedimento, la donna, attualmente disoccupata, è stata accompagnata dai militari presso il proprio domicilio, dove sconterà la propria pena di quattro mesi. E, su autorizzazione del Giudice di sorveglianza, potrà uscire di casa solamente due ore al giorno per far fronte alle proprie esigenze quotidiane.