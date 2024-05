Furti al cimitero: "Sparite le lampade"

Al cimitero di Copparo si sono verificati diversi episodi di sottrazione di lampade in vetro dalle sepolture. Della situazione si è immediatamente interessata la società Gecim, che cura i servizi cimiteriali per il Comune di Copparo, la quale comunica che questi atti sono già stati registrati e denunciati alle forze dell’ordine e che, in collaborazione con Comune e Polizia Locale "Terre e Fiumi", è stata intensificata la vigilanza al camposanto del capoluogo. L’obiettivo è porre fine a questi gesti che, pur non comportando perdite economiche rilevanti, rappresentano una assoluta mancanza.